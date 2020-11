Stroncone, danno fuoco alla tabaccheria: indagini a tappeto

Un principio d’incendio che ha causato danni all’ingresso, mobilio e suppellettili – soprattutto a causa del calore -, la rottura di alcuni vetri e tanta rabbia fra cui ha subìto i danni. Un fatto su cui gli inquirenti – carabinieri in testa – vogliono vederci chiaro, perché quasi certamente doloso. È quello che si è verificato nella serata di sabato – intorno alle 22.30 – a Stroncone (Terni), nel pieno centro del paese. Colpita la tabaccheria ‘Carotti’ di piazza San Giovanni Decollato. Il primo ad accorgersi che qualcosa non andava è stato il proprietario, che è subito intervenuto per domare le fiamme. Poi è toccato ai vigili del fuoco ed ai militari dell’Arma – comando stazione di Stroncone e Nor di Terni – attivarsi, anche per le indagini legate all’episodio. Al vaglio ci sono testimonianze, immagini, elementi tecnici. Tutti aspetti che vengono valutati con cura, in queste ore, per comprendere la natura dell’accaduto e gli eventuali responsabili. Nell’immediatezza dei fatti, c’è chi – fra i testimoni – ha riferito di un’autovettura di colore chiaro, parcheggiata in zona poco prima dell’incendio: ulteriore elemento al vaglio e già oggetto di accertamenti specifici.

