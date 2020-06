Terni, tentata rapina farmacia corso Tacito: arrestato un ternano

Un pluripregiudicato ternano di 46 anni – S.T. le sue iniziali -, senza lavoro stabile, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, furti, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale, tifoso storico della Ternana ed in passato colpito anche da Daspo. È lui il presunto autore della tentata rapina – avvenuta lo scorso martedì – alla farmacia comunale di corso Tacito, a Terni. La squadra Mobile della questura di Terni, coordinata dal dirigente Davide Caldarozzi, lo ha arrestato.

23 GIUGNO, LA TENTATA RAPINA E LA PAURA IN CENTRO

Le indagini

L’uomo era entrato nella farmacia a volto scoperto e armato di pistola scacciacani. Poi, resosi conto dello scarso bottino, era fuggito senza portare via nulla dopo aver sparato un colpo ‘a salve’ contro uno scaffale. Ad occuparsi del caso sono stati gli investigatori della prima sezione della squadra Mobile di Terni che, nel giro di pochi giorni, sono riusciti a raccogliere gli elementi utili per l’emissione della misura cautelare in carcere da parte del gip del tribunale.

La testimonianza e il Daspo



Decisive le dichiarazioni dell’unica testimone, l’addetta della farmacia presente in quel momento. Il 46enne è un ultras della Ternana, in passato punito da Daspo per aver partecipato in forma attiva ad episodi di violenza in seguito ad un match dei rossoverdi: la donna lo ha riconosciuto attraverso le foto e lunedì pomeriggio gli agenti lo hanno rintracciato e poi portato nel carcere di vocabolo Sabbione. Nei suoi confronti sarà emesso un nuovo Daspo della durata di almeno otto anni.