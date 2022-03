Tirreno-Adriatico Terni Il planning completo: divieti, Ztl, percorsi, aree e viabilità

Un planning di oltre 40 pagine dove Comune e Rcs Sport S.p.A. mettono nero su bianco tutta l’attività di planning legata all’organizzazione della 57° Tirreno-Adriatico per quel che concerne la tappa di mercoledì 9 marzo (arrivo in corso del Popolo a Terni) e quella di giovedì 10 marzo con partenza dalla cascata delle Marmore. Di seguito il documento ufficiale completo con divieti, viabilità, novità per la Ztl, aree interessate e percorsi. L’organizzazione dell’evento costa 122 mila euro: 100 mila li mette la fondazione Carit, i restanti palazzo Spada (che avrà 50 accrediti a disposizione per la tribuna in corso del Popolo). A firmare la specifica convenzione sono l’amministratore delegato della società milanese Paolo Bellino e la dirigente allo sviluppo economico del Comune, Emanuela Barbon.

