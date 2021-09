Terni, tornano le fiere: ‘ok’ per quella di San Matteo il 26 settembre

di S.F.

Tornano a svolgersi le fiere a Terni. Pronta la programmazione per quella tradizionale di San Matteo che, di norma, si svolge a fine settembre: il via libera è atteso a stretto giro per l’ultima domenica del mese, vale a dire il 26. Si tratta del primo evento del genere che si svolge a distanza di un anno: da quel 27 settembre 2020 seguirono una serie di annullamenti per via della situazione epidemiologica. Stop a fiera del Cassero, Santa Lucia e San Valentino. Poi la situazione è migliorata, con tanto – altro tema – di trasferimento in centro del mercatino del mercoledì. Previste le classiche misure per il rispetto delle norme anti contagio, green pass e mascherina in primis come si apprende dal Comujne. Palla in mano all’assessore allo sviluppo economico di palazzo Spada, Stefano Fatale, e la dirigente Emanuela Barbon: è quest’ultima in particolar modo che si dovrà occupare di preparare tutta l’organizzazione e il piano di sicurezza.

OTTOBRE 2020, STOP FIERA DEL CASSERO

NOVEMBRE 2020, STOP FIERA DI SANTA LUCIA

GENNAIO 2021, STOP FIERA DI SAN VALENTINO

Obbligo green pass. La spesa

Così come prevede il decreto legge del governo, occorrerà avere la certificazione verde – non mancheranno i controlli in tal senso – per accedere alla fiera. Le domande giunte a palazzo Spada da parte degli operatori sono 139 (dovrà essere stilata la graduatoria), mentre l’impegno di spesa complessivo stanziato è di 6.500 euro: 500 per due ambulanze ed un medico, 3.200 per movimentazione delle barriere, 200 per i servizi igienici, 1.100 per il personale antincendio in accordo con i vigili del fuoco e 1.500 per il piano di sicurezza. «È la prima fiera – le parole dell’assessore al commercio Stefano Fatale – che riprende dopo la fase peggiore del Covid. Ci siamo impegnati per garantire il suo svolgimento in sicurezza e ci auguriamo che anche questo sia un segnale di ripartenza». Nessuna entrata prevista in quanto non ci sarà il pagamento del suolo pubblico in esecuzione dell’attuale normativa per l’emergenza sanitaria.