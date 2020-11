Covid, Terni: deciso annullamento fiera di Santa Lucia

di S.F.

Non è tempo di eventi che possano creare assembramenti o situazioni non proprio adatte per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso. E così dopo l’annullamento della fiera del Cassero – sancita lo scorso 28 ottobre – a Terni salta anche un’altro appuntamento tradizionale, vale a dire la fiera di Santa Lucia prevista per metà dicembre: pronto l’atto da portare in giunta per il ‘no’ definitivo.

Le tempistiche

L’attuale Dpcm non dà margini di manovra ed è in ‘scadenza’ il 3 dicembre. Il governo sta valutando in questi giorni le nuove misure da adottare in vista del periodo natalizio: anche se migliorasse la situazione con chance di poter mettere in piedi la fiera – si snoda tra via dell’Annunziata, corso del Popolo, via Colombo e piazza Ridolfi – da palazzo Spada fanno sapere che non ci sarebbe tempo per tutti gli aspetti organizzativi. Dunque scatta l’annullamento. L’unica a salvarsi – si è svolta a fine settembre – la fiera di San Matteo.