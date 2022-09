Terni, recupero scorie Tapojärvi: aggiornata l’Aia, per la rampa progetto definitivo entro il giugno 2023

di S.F.

Nuovo passaggio in merito al progetto di recupero scorie attraverso il metal recovery da parte di Tapojärvi Italia. A firmarlo è il dirigente regionale del servizio sostenibilità ambientale, valutazioni ed autorizzazioni ambientali Andrea Monsignori: presa d’atto e aggiornamento dell’originaria Aia datata 5 novembre 2019. Di mezzo c’è anche il progetto definitivo della rampa.

LA SVOLTA END OF WASTE

LA CONFERENZA DI SERVIZI ESTIVA

Modifica non sostanziale. La polverosità

In sostanza la Regione ha dato il via libera – l’atto è stato pubblicato sul Bur di mercoledì – dopo aver ricevuto ad agosto la comunicazione della società finlandese (il ‘ramo’ italiano ha sede in corso del Popolo, a capo c’è l’amministratore delegato Martti Kaikkonen). C’è dunque l’aggiornamento ed una serie di obblighi a capo del gestore. Vale a dire trasmettere alla direzione regionale e ad Arpa Umbria «entro il 30 novembre 2022, entro il 31 gennaio 2023, entro il 31 maggio 2023 i dati della polverosità generata dal nuovo processo di raffreddamento ad aria della scoria, rilevata dai deposimetri su base settimanale, da confrontare con i corrispondenti dati storici di polverosità generata dal processo di raffreddamento ad umido della scoria». Da quanto si apprende ciò dipende dal fatto che i test effettuati hanno portato necessariamente a delle modifiche in corso d’opera: le novità riguardano «le nuova modalità di gestione del raffreddamento ad aria della scoria, l’utilizzo dell’ex magazzino ferroleghe per la fase di essiccamento finale della scoria raffreddata e il protocollo di monitoraggio della durata di nove mesi fino al 31 maggio 2023».

LE PROVE INDUSTRIALI E IL TIMING

ESTATE 2018, IL PROGETTO IN MANO AI FINLANDESI

Progetto definitivo rampa scorie

A ciò si aggiunge l’input di trasmettere entro il 31 maggio 2023 «una relazione conclusiva di valutazione dei risultati ottenuti, in relazione alle tipologie e quantità di scorie trattate». Inoltre entro il 30 giugno 2023 Tapojärvi dovrà trasmettere il progetto definitivo della rampa scorie. Infine l’indicazione riguardante le aree per la giacenza di fase della scoria nel vecchio impianto metal recovery: cronoprogramma da inviare entro 15 giorni dall’aggiornamento dell’Autorizzazione integrata ambientale. Palazzo Donini in chiusura si riserva di adottare «ulteriori provvedimenti all’esito delle rilevazioni intermedie di monitoraggio e della relazione conclusiva». Il precedente termine era per il progetto definitivo era fissato al giugno 2022.