Terni: tre anni di valzer in consiglio comunale. Tutti i cambiamenti

di S.F.

Un consiglio comunale senza pace, quello di Terni, con l’ultimo scossone legato alle dimissioni – anche dal partito, la Lega – di Giulia Silvani. Dall’estate 2018, tra cambi di casacca, ingressi in giunta e surroghe, il quadro è decisamente cambiato: dei 32 consiglieri originari – sindaco escluso – sono rimasti in 24 nell’attuale composizione dell’assise. È cambiato anche il peso politico dei singoli partiti/gruppi, con il trascorrere dei mesi.

NOVEMBRE 2019, GIÀ SEDICI CAMBI DI CASACCA

La composizione originaria

Si parte dal luglio 2018. I trentadue consiglieri post elezioni erano Sergio Armillei, Leonardo Bordoni, Cristiano Ceccotti, Paolo Cicchini, Emanuele Fiorini, Sara Francescangeli, Anna Maria Leonelli, Devid Maggiora, Doriana Musacchi, Paola Pincardini, Francesco Pocaforza, Monia Santini, Giulia Silvani (Lega), Federico Brizi, Lucia Dominici, Raffaello Federighi, Francesco Maria Ferranti (Forza Italia), Maurizio Cecconelli, Orlando Masselli (Fratelli d’Italia), Michele Rossi (Terni Civica), Thomas De Luca, Patrizia Braghiroli, Marco Cozza, Claudio Fiorelli, Federico Pasculli, Valentina Pococacio, Luca Simonetti (M5S), Tiziana De Angelis, Francesco Filipponi, Valdimiro Orsini (Pd), Paolo Angeletti (Terni Immagina) e Alessandro Gentiletti (Senso Civico). Il quadro ora è ben diverso.

VOTO 2018, LE PREFERENZE: MARGARITELLI PRONTA

Ingressi e cambi di casacca



Prima modifica con la decadenza di Federighi per via della Legge Severino e l’ingresso di Valeria D’Acunzo tra le fila di Forza Italia. Dopodiché con il corso del tempo ci sono stati vari ingressi e cambi di casacca. Rita Pepegna (FdI), Mirko Presciuttini (Lega), Federica Apollonio (Lega), Comunardo Tobia (M5S), Federico Cini (Lega), Maria Cristina Brugia (Lega) e Roberta Montagna (FdI) si sono uniti all’assise cammin facendo. Ora tocca ad Anna Margaritelli (Lega). Tra i principali cambi di casacca invece figurano Brizi da FI al Gruppo Misto e poi Lega, Cozza dal M5S alla Lega, Leonelli in FdI e poi Uniti per Terni (ora è nel Gruppo Misto), Fiorini dalla Lega a FdI e poi Uniti per Terni (ora è nel Misto), Orsini dal Pd a Uniti per Terni (Misto anche per lui), Pincardini dalla Lega a Uniti per Terni (ora Misto), Musacchi dalla Lega al Misto e Santini dalla Lega a FdI. De Luca (M5S) siede ora in consiglio regionale.

I passaggi in giunta. Il consiglio attuale



Tra coloro che facevano parte del consiglio originario c’è anche chi ha proseguito l’avventura politica nell’esecutivo Latini. È il caso di Bordoni (Lega, poi dimessosi e ora out da tutto), Cecconelli (FdI), Ceccotti (Lega), Masselli (FdI), Francescangeli (Lega, poi ‘silurata’ dal sindaco Latini) e Cini (Lega). Il consiglio attuale è formato da Armillei, Apollonio, Brizi, Brugia, Cicchini, Cozza, D’Acunzo, Maggiora, Pocaforza, Presciuttini e – ancora per poco vista la notizia odierna, surroga in arrivo – Silvani (Lega), Braghiroli, Montagna, Pepegna, Santini (FdI), Dominici, Ferranti (FI), Rossi (Terni Civica), Pincardini, Orsini, Musacchi, Fiorini e Leonelli (Misto), Pasculli, Pococacio, Fiorelli, Tobia, Simonetti (M5S), De Angelis, Filipponi (Pd), Angeletti (Terni Immagina) e Gentiletti (Senso Civico). Togliendo la Silvani dal conteggio, sono 24 su 32 i consiglieri del 2018 ancora presenti a palazzo Spada. Il 25% è subentrato man mano. Non una bassa percentuale.