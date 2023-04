Terni: «Una vicinanza che scalda il cuore». I familiari di Martina ringraziano tutti

Una grande vicinanza e una partecipazione enorme, piena di affetto, di amore. È quella che Giampiero, Morena e Jessica Medori hanno ricevuto dopo la morte della loro Martina, scomparsa all’età di 23 anni nell’incidente stradale accaduto venerdì 24 marzo lungo la Terni-Rieti. In tanti hanno partecipato ai funerali della ragazza nella chiesa di Rocca San Zenone e, nei giorni precedenti, le testimonianze di vicinanza sono state continue, un fiume di affetto che ha aiutato i familiari di Martina ad affrontare il dolore e le difficoltà. Anche per questo, da loro giunge un grande ‘grazie’: «Sono state tantissime le persone che ci sono state vicine in questi giorni difficili. In occasione dei funerali – dicono il papà Giampiero, la mamma Morena e la sorella Jessica – non è stato neppure possibile ringraziarle tutte. Vogliamo farlo ora perché ci sembra doveroso». È intenzione dei familiari di Martina, consegnare all’azienda ospedaliera di Terni – dove la 23enne aveva lavorato come Oss – le donazioni raccolte in questi giorni: «In futuro vogliamo dare vita ad altre azioni benefiche per onorare la sua memoria come merita». In tanti, a partire da don Luciano Afloarei nella sua omelia, hanno ricordato le qualità di Martina, ragazza sensibile, con la testa sulle spalle, pronta a donarsi agli altri. Anche per questo è giusto continuare a ricordarla facendo del bene.

