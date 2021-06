Terni, va a spacciare in centro: 21enne trovato con venti dosi di droga

Il controllo è scattato durante il parapiglia scoppiato in vico dell’Olmo martedì sera, mentre un giovane in stato di alterazione, affermava di essere stato picchiato e derubato da alcuni soggetti: sul punto le indagini sono in corso. Durante quegli accertamenti, l’attenzione della polizia di Stato di Terni è stata catturata da un 21enne di nazionalità egiziana con precedenti per spaccio di droga, furto con strappo e rissa.

Privo di documenti e non in regola con il permesso di soggiorno, in tasca aveva una bustina di plastica – di quelle per i fazzoletti di carta – con dentro 20 involucri fra cocaina e hashish, per un peso di oltre 20 grammi. Senza fissa dimora, il ragazzo ha riferito di alloggiare in un appartamento in città. Lì gli agenti della polizia di Terni hanno trovato altre dosi di droga, materiale per confezionarle e circa 800 euro in contanti, nascosti sotto un cuscino. Al termine degli accertamenti il 21enne è stato arrestato in flagrante, con udienza di convalida fissata per giovedì.