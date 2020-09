Terni, vandali con la mazza in corso Vecchio: arriva il 113

Serata non proprio tranquilla – non la prima, pare – quella di lunedì in corso Vecchio, nel centro storico di Terni, a due passi dal (chiuso da tempo) teatro ‘Verdi’. Cinque giovanissimi, armati di una mazza da baseball, se la sarebbero presa dapprima con l’ingresso di un negozio, colpito a più riprese, e quindi con alcuni cestini dei rifiuti, danneggiati e divelti. Allarmati dal trambusto, alcuni residenti hanno chiamato la polizia, intervenuta subito sul posto con la Volante che ha raccolto i primi elementi attraverso i testimoni. Il gruppo nel frattempo, dopo aver insultato uno dei residenti che si era affacciato per capire cosa stesse accadendo, si era dileguato verso via del Tribunale. Fra chi vive in zona, c’è chi lamenta una costanza da parte di alcuni soggetti, per lo più ‘baby gang’, nel compiere atti vandalici e disturbare la quiete pubblica, favoriti dal buio in alcuni punti e dal sostanziale ‘vuoto’ di alcune strade, come corso Vecchio, in determinati giorni della settimana.

