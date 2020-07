Terni, Madonna Grazie: vandali in azione

di S.F.

«C’è tanta amarezza per questa cattiveria nei confronti di un bene che appartiene alla città. Ma non molliamo, siamo ancora più decisi nell’andare avanti». È avvilito ma non sconfortato padre Angelo Gatto, a capo della Confraternita ‘San Giuseppe e San Francesco di Paola’: brutta sorpresa per lui venerdì mattina quando si è reso conto che qualcuno era entrato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, in zona hospice a Terni, per vandalizzarla. I danni non sono pochi. Sarà la polizia di Stato ad indagare sull’accaduto.

CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE: CONCESSIONE A DIOCESI FINO AL 2052

LA PERIZIA DI APRILE PER IL RESTAURO: RIAPERTURA SI AVVICINA

È stato forzato uno degli ingressi – l’ipotesi è che ci siano arrivati passando dal parco Le Grazie – e gli ignoti delinquenti si sono attivati per danneggiare diverse parti della chiesa: presi di mira i lampadari, il crocefisso cinquecentesco e soprattutto il tabernacolo. Non solo: sono stati svuotati gli estintori e in terra c’era una tanica con innesco. Il che non può che far pensare male. «Le persone – continua padre Gatto – la vogliono vedere riaperta e stiamo lavorando molto per farlo. C’è però chi tende a voler distruggere e questo è il risultato. La confraternita – è un ente ecclesiastico della Diocesi di Terni-Narni-Amelia – non si tira indietro. Il bene deve organizzarsi per vincere il male». Da ricordare che sono in corso le opere per consentire la riapertura al pubblico. Del fatto sono stati avvisati il vescovo Giuseppe Piemontese e la Usl Umbria 2.