Variante elettrodotto Terni: «Sospendere abbattimento alberi sulla collina di Cesi»

Un’interrogazione urgente per sospendere i lavori relativi all’abbattimento di querce/olivi, necessario per l’installazione di tralicci sulla collina di Cesi tra via della Lince, strada della Pittura e zone limitrofe. L’input è per il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e fa riferimento alla variante dell’elettrodotto Villa Valle-Pietrafitta: da anni c’è una battaglia tra Tar e Consiglio di Stato sul tema. D’altronde l’autorizzazione ministeriale è del 2019.

MARZO 2023, IL TAR LAZIO ‘BOCCIA’ I CITTADINI. ESULTA TERNA

SETTEMBRE 2021, LA SOSPENSIVA DEL TAR UMBRIA

TUTTI I PASSAGGI RECENTI: LA STORIA E LA BATTAGLIA AL TAR

La richiesta

A chiederlo sono i consiglieri del Pd Francesco Filipponi, Maria Grazia Proietti e Pierluigi Spinelli: «La realizzazione del suddetto elettrodotto -il riepilogo – è oggetto di ricorso al Tar ed attualmente con appello al Consiglio di Stato da alcuni ricorrenti le cui proprietà sono interessate dal passaggio della linea, per presunta violazione del vincolo di protezione paesaggistica ed ambientale in quanto il tragitto dell’elettrodotto riguarda un’area fortemente sottoposta a questo vincolo. Sono previsti sulla base di una autorizzazione comunale diversi abbattimenti di alberature in particolare di querce ed olivi, in una zona oggetto anche di recente di frane e cadute massi, tra Via della Lince e Strada della Pittura». La pro loco aveva chiesto un confronto sul tema. E dunque i Dem chiedono la sospensione in autotutela valutando con Terna «l’interramento del tratto interessato, in quanto l’elettrodotto senza la valutazione di impatto ambientale, insisterà su un tracciato già esistente sul territorio pensato nel lontano 1947 quando l’area interessata non aveva l’attuale antropizzazione».