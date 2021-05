Terni, verrà premiato in Comune ‘l’eroe di Piediluco’

Lo scorso 8 maggio, sul lago di Piediluco, si era reso protagonista di un gesto tanto bello quanto coraggioso. Un 18enne stava per annegare e lui, il 32enne ternano Giacomo Vitaloni, non ci aveva pensato due volte, tuffandosi in acqua e riuscendo a riportare in superficie il giovane, che altrimenti sarebbe morto. Per questo il Comune di Terni, nella persona del sindaco Leonardo Latini, intende ringraziare pubblicamente il 32enne lo farà lunedì 24 maggio con una breve cerimonia che si terrà nella sede comunale di palzzo Spada. Ciò anche in ragione del fatto che ora il 18enne, ricoverato anche in terapia intensiva al ‘Santa Maria’ di Terni, sta bene ed è definitivamente fuori pericolo.

