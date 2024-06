Terni, via al 1° ‘Memorial Bronzetti’: «Ernesto può dare ancora molto»

Ternana, Real Madrid e Polisportiva Ternana nel girone 1. Roma, Lazio e Perugia nel numero 2: sono le sei squadre partecipanti che, da venerdì a domenica, saranno protagonisti in città del 1° ‘Memorial Ernesto Bronzetti’. Evento calcistico under 14 – classe 2011 – per ricordare uno dei più grandi manager sportivi del territorio, scomparso a soli 69 anni nel febbraio 2016. Le gare si svolgeranno al Sabotino.

L’ESBORSO DELLA FONDAZIONE CARIT PER IL TORNEO

Molto partecipata la conferenza di martedì mattina a palazzo Spada. A partire dalla famiglia Bronzetti: «Siamo emozionati, grazie. Papà sarebbe molto contento. Per noi – le parole di Letizia ed Ellida Bronzetti – significa tornare a casa ed associare il suo nome a Terni è bello, siamo commosse per questo riconoscimento. Bronzetti può dare ancora molto alla sua città, la amava. Ernesto è un esempio per i giovani». Alla moglie è stata consegnata una targa da parte dell’assessore allo sport Marco Schenardi: «Grazie a loro e alla fondazione Carit, speriamo sia il primo di una lunga serie di tornei. E grazie a Carlo Ancelotti per aver mandato la squadra giovanile. Un torneo di amicizia, solidarietà e unità perché troppe volte vediamo episodi che non ci dovrebbero essere. Con fairplay e comportamenti adeguati», le parole dell’ex Ternana.

Presente – targa anche per lui – anche il numero uno della fondazione Carit Luigi Carlini: «Si educano i giovani e da queste iniziative può esserci ego internazionale per la città. Un richiamo importante». Per il Coni c’era il delegato provinciale Fabio Moscatelli: «Una manifestazione che assume carattere internazionale, Terni è cantiere inesauribile di eventi sportivi e la città vive di questo entusiasmo». Non è mancata la partecipazione della Ternana: «Grazie a Marco Schenardi, non pensavo riuscisse a portare il Real Madrid. In questo modo viene accostato il logo della Ternana a club di primo livello internazionale ed in più rappresentiamo un’icona del calcio internazionale come Ernesto», ha sottolineato il direttore operativo e gestionale Giuseppe D’Aniello. Nel corso dell’evento ci sono stati contributi video di Luca Marchetti (Sky), Arrigo Sacchi (ex allenatore), Adriano Galliani (manager sportivo) e Carlo Ancelotti (fresco vincitore di una nuova Champions League con il Real Madrid).

Rappresentata anche la Figc-Lnd con Giampiero Micciani: «Era ora che Terni ricordasse una figura come Ernesto Bronzetti», ha voluto puntualizzare. Protagonista anche Sandro Corsi dell’Actl: «Abbiamo avuto l’idea di legare il torneo di San Valentino al primo torneo città di Terni, si uniscono territorio e prospettiva internazionale». Infine il vicesindaco Riccardo Corridore: «Il torneo è una giusta celebrazione di un ternano che ha portato la città a livello internazionale, merita il riconoscimento. Un’iniziativa di carattere sportivo e sociale, vogliamo creare un brand». Tirato in ballo nell’occasione anche Francesco Petricciuolo, una delle ‘menti’ originarie dell’idea.