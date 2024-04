Terni, ‘memorial Bronzetti’: 35 mila euro dalla fondazione Carit, tentativo con Regione

di S.F.

Real Madrid, Roma, Lazio, Ternana, Perugia e Polisportiva Ternana. Sono le sei squadre che dal 14 al 16 giugno parteciperanno al 1° ‘Memorial Ernesto Bronzetti’: del tema se ne è parlato martedì mattina in III commissione per via delle necessaria variazione d’urgenza al bilancio 2024-2026 da 35 mila euro. Motivo? Il contributo ottenuto dalla fondazione Carit. Palazzo Spada ci prova anche con la Regione.

L’evento

In aula per parlarne l’assessore allo sport Marco Schenardi e il dirigente Francesco Saverio Vista: «Un torneo giovanile under 16 ed è stato richiesto un contributo – le parole di quest’ultimo – alla fondazione Carit». Accordato, dunque si va di manovra di bilancio. «Iniziativa – ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo Bandecchi – nata dall’amicizia con Carlo Ancelotti ed Ernesto Bronzetti. Abbiamo pensato di fare tornei per ricordare figure sportive del territorio e in questo caso sarà fatto con ragazzo nati nel 2011. Nei prossimi anni sarà ampliato». Focus anche sulla promozione turistica: «Lazio e Real Madrid dormiranno a Piediluco e tutte le squadre visiteranno la cascata delle Marmore. Abbiamo chiesto un ulteriore contributo alla Regione per la divulgazione del torneo, ampliarla». Si parla di eventuali 10 mila euro in più da sfruttare.