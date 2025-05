«La necessità di ripristino della sede stradale in Via Centurini». C’è l’ordinanza del Comune di Terni che cambia la viabilità da lunedì 12 a sabato 17 maggio.

Il dirigente Federico Nannurelli ha firmato l’atto che dispone il divieto di circolazione nel primo tratto – dall’incrocio con viale Brin all’immissione del parcheggio all’ex pineta – dal 12 al 14 maggio, poi dal 15 al 17 maggio per il secondo tratto fino all’immissione in via dell’Argine. Numerose le segnalazioni di buche nel corso del tempo in questa parte della città.