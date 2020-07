Terni, via Di Vittorio: auto contro bici

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di martedì in via Giuseppe Di Vittorio a Terni. L’impatto è stato fra una autovettura, una Dacia Sandero, condotta da una donna di 60, e una bici con in sella un uomo. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118 e condotto in ospedale per le cure del caso. Illesa la conducente dell’autovettura. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia locale di Terni con il nucleo radiomobile e personale dell’ufficio incidenti per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica del sinistro.

