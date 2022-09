Terni: via libera al luna park allo Staino. Le attrazioni salgono a 70

di S.F.

Novembre si avvicina e, come di consueto, è tempo di fare i conti a palazzo Spada in vista dell’arrivo del tradizionale luna park invernale. Ci ha pensato la comandante della polizia Locale – nonché dirigente al ramo – Gioconda Sassi a dare il via libera: la novità riguarda il numero delle attrazioni che, dalle 68 del 2021, passa a quota 70.

Il luna park in vocabolo Staino si svolge da fine novembre all’ultima domenica di gennaio, con chance di proroga – di fatto avviene sempre – fino a tutto febbraio. Il semaforo verde di palazzo Spada è per 34 piccole attrazioni (tre in più rispetto al passato), 31 medie attrazioni (una in meno) e 5 grandi (invariato): in quest’ultimo caso si tratta dell’altalena a barche giganti, l’autoscontro da oltre venti vetture, la giostra Matterhorn, il Tagadà e la slitta. A queste si aggiungono tre attività complementati legate alla gastronomia.