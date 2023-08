Terni, via Mascio/Marco Claudio: «Qui terra di nessuno»

Le segnalazioni da questo zona centrale di Terni non sono mancate nel passato e ora c’è chi torna a denunciare che qualcosa non va. Siamo nella zona tra via Mascio e via Marco Claudio, davanti la ‘piazzetta’. È qui che una residente della zona rilancia la problematica legata al decoro e all’inciviltà: «Ci sono persone che si ubriaciano a tutte le ore e bottiglie in giro. Qui sembra che la città sia terra di nessuno, c’è chi è esasperato». Con tanto di foto a certificare una situazione tutt’altro che gradevole.

