Terni, via Milazzo: il degrado regna sovrano

In attesa che l’appalto per la manutenzione del verde pubblico a Terni venga aggiudicato definitivamente, si moltiplicano le segnalazioni relative a criticità che i cittadini stanno riscontrando da tempo, in diverse zone. Attualmente si sta procedendo con la proroga trimestrale del servizio fino al 30 giugno, affidata dal Comune a fine marzo.

Degrado

L’ultima protesta giunge da via Milazzo, nel quartiere ‘San Giovanni’. Fra marciapiedi dove le piante non consentono praticamente più di camminare in sicurezza ed un parco pubblico in condizioni tra il precario e – anche a causa dei rifiuti presenti – l’indegno, la situazione è di difficile sopportazione. Erba alta, arredi rotti, danneggiati e tenuti male, un generale stato di abbandono che vede certamente più responsabili. Ma che deve trovare anche una soluzione condivisa per sostenere un decoro troppo spesso cancellato.