Comune-Ternana Rugby: ‘patto’ per via Papa Benedetto III°

di S.F.

Restituire alla comunità un ambiente che possa favorire attività di aggregazione per il quartiere. C’è questo obiettivo alla base del patto di collaborazione – pronto, ma da firmare – tra il Comune di Terni e la Ternana Rugby Club per un’area in via Papa Benedetto III°: si tratta del terreno compreso tra il campo sportivo della Grs ed il Centro per l’autonomia umbro.

I volontari e gli interventi

L’idea è stata presentata al Comune lo scorso giugno e tre mesi dopo è stato perfezionato il documento da sottoscrivere per avviare le opere di cura, rigenerazione e riqualificazione, con focus sull’animazione sociale-sportiva: la società rossoverde da circa un anno è attiva su questa zona della città e ora avrà la possibilità di accesso anche all’area subito dopo il campo della Grs. Tutto ciò per ridurre – in particolar modo – lo stato di degrado attuale, recuperare lo spazio pubblico, togliere il materiale di risulta in collaborazione con Asm e realizzare nuove attività.

Il gruppo di lavoro

Tutto dovrà essere concordato nel gruppo di lavoro composto da Marco Diamanti, Alberto Tattoli (sponda Ternana Rugby), Donatella Celoni, Laura Brignone, Antonella Lucioni e Federico Nannurelli per il Comune.