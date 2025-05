di S.F.

Dal 62% di cittadini ‘molto soddisfatti’ del servizio cimiteriale allo 0% per la voce ‘non soddisfatto’ per l’ufficio unico delle entrate. Sono alcuni dei dati riguardanti il controllo qualità dei servizi 2024 del Comune di Terni: approvato il report consuntivo in seguito alle indagini di verifica dell’utenze. La firma è del dirigente Andrea Zaccone e del vicesindaco Riccardo Corridore.

IL REPORT COMPLETO (.PDF)

Si tratta del controllo della qualità percepita dalla cittadinanza rispetto ai servizi comunali. Come? Attraverso un questionario da autocompilare in forma anonima su un bel po’ di aspetti. Come ad esempio su tempestività, efficacia, trasparenza, accessibilità, chiarezza, cortesia e disponibilità. Il report ha riguardato i servizi anagrafici (104 questionari esaminati), attività produttive-Suape/Scia/Cila (39), ufficio unico delle entrate (273), polizia amministrativa (38), segreteria comando di polizia Locale (41), infortunistica stradale (41), piantone (48), servizi cimiteriali (36), baby newsletter (14), adozioni (11), tirocini curriculari, Urp (153) e biblioteca (32).

Bene, l’esito? Combinando i dati positivi del ‘molto soddisfatto’ e del ‘soddisfatto’ emerge che la percentuale più alta è per il servizio baby newsletter (31+68), poi l’ufficio unico delle entrate (56+40) e il corpo di guardia polizia Locale – piantone – con un 44+51. In fondo ci sono invece la segreteria del comando di polizia Locale (10+66) e attività produttive (41+46). Passando al ‘poco soddisfatto’ e al ‘non soddisfatto’, si nota che la segreteria del comando di polizia Locale fa registrare un 24+0 mentre le attività produttive un 11+2. Quattro uffici hanno chiuso a 0 per il ‘non soddisfatto’.

Da palazzo Spada sottolineano che «il grado di soddisfazione dell’utenza è complessivamente tra il ‘buono’ e il ‘molto buono’. Per la prima volta l’indagine ha riguardato un numero così ampio di prestazioni, andando a toccare tutti i maggiori sportelli rivolti alla cittadinanza». «Quello che conta davvero – il commento di Corridore – è la risposta degli utenti che si sono detti in gran parte soddisfatti dei servizi comunali, ribaltando così tanti luoghi comuni. In questi due anni abbiamo compiuto passi importanti, investendo risorse e introducendo una informatizzazione spinta che assicura maggiore rapidità è trasparenza». La responsabile del procedimento è la funzionaria con elevata qualificazione Elena Bussetti.