Terni, XIII Maratona di San Valentino: oltre 2 mila persone tra iscritti e volontari

Una previsione generale – tutte le gare, mezza compresa – di circa 1.700 iscritti con 36 nazioni rappresentate. Più la Family Run di beneficenza e la novità principale per il 2024, ovvero la Dog Run di due chilometri per consentire alle famiglie di partecipare alla festa: sono i principali ingredienti della XIII Maratona di San Valentino, in programma domenica 18 febbraio e presentata martedì mattina a palazzo Spada. A capo dell’organizzazione c’è l’Amatori Podistica Terni e per l’accoglienza sono coinvolti circa 400 volontari. Interessati anche i territori di Montefranco, Ferentillo, Arrone e Narni.

XIII MARATONA DI SAN VALENTINO: STUDENTI PROTAGONISTI

La mission e l’accoglienza

Gli obiettivi principali restano gli stessi di sempre, vale a dire la promozione del territorio – Montefranco, Arrone, Ferentillo e cascata delle Marmore in primis, oltre a Terni naturalmente – e diffondere il messaggio d’amore del Santo Patrono cittadino. Il testimonial dell’Acea Ambiente Maratona di San Valentino sarà l’atleta Giorgio Calcaterra, mentre la madrina e promoter della manifestazione è Justine Mattera. Sabato 17 prevista la consueta offerta turistica in collaborazione con il Dit: visite guidate con bus, trenino turistico, servizio di baby parking, family run e pasta party. Sarà possibile visitare in questo modo il museo delle mummie di Ferentillo, il dipinto attribuito alla scuola del Caravaggio ‘La cena di Hemmaus’ presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Arrone, Narni sotterranea ed il museo Eroli. Lungo il percorso spazio inoltre all’animazione e al sostegno ai podisti delle scuole elementari e medie della Valnerina e delle pro loco, più quattordici gruppi musicali, i figuranti della rievocazione storica del martirio di San Valentino, i tamburini di Acquasparta e Rjm staff.

DIVERSITÀ ED INTEGRAZIONE

Studenti

Gli studenti dell’istituto Casagrande/Cesi si occuperanno dell’accoglienza dei postisti e dei loro accompagnatori, mentre quelli dell’istituto Angeloni e dell’istituto tecnico tecnologico collaboreranno nelle varie attività previste nella manifestazione secondo il progetto scuola/lavoro. Per quel che concerne i volontari sono coinvolte pro loco, associazioni, croce rossa italiana e motoclu Libero Liberati; per la gestione della viabilità in campo le forze dell’ordine. Numerosi i partners dell’evento, in primis Acea Ambiente, fondazione Carit, Camera di Commercio di Terni e Comune (da palazzo Spada concesso un contributo di 10 mila euro).

ECCO LA DOG RUN PER LA MARATONA

La soddisfazione

«Una bella promozione per noi ed il territorio. Non è solo la festa dell’APT, ma di tutto l’indotto e con la partecipazione di quattro comuni. C’è un grandissimo lavoro per la città e San Valentino, un evento di rilievo con persone che arrivano da tutto il mondo», la soddisfazione del presidente Alessio Schiavo. Al momento gli iscritti sono 1.600 circa per la maratona e la mezza. «Ormai è internazionale e ricopre l’aspetto sportivo, sociale, agonistico e giovanile. Il contributo – il commento dell’assessore allo sport Marco Schenardi – è stato dato per i numeri importanti e alle associazioni riconosciamo l’enorme lavoro per il territorio. Terni è un palazzetto all’aperto». Con lui la collega al turismo Michela Bordoni: «Turismo e sport, un binomio che c”è e di grande interesse. L’APT è portatore sano di promozione», ha aggiunto. In aula anche i rappresentanti dell’amministrazione di Ferentillo (Lavinia Rossi), Coni Umbria (il delegato provinciale Fabio Moscatelli), ufficio scolastico regionale (Mauro Esposito), Acea Ambiente (Alessandro Bolgi) e Ferrocart (Andrea Papale): focus sul consolidamento tra scuola e sport, la collaborazione territoriale e la vicinanza delle realtà ternane all’evento. Come da prassi ci saranno le limitazioni temporaneo al traffico per consentire il regolare svolgimento delle gare.