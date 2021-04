‘Terre Arnolfe trail’ attraversa il cuore dell’Umbria

Il 4 giugno 2021 dal centro storico di Narni partirà la prima edizione del ‘Terre Arnofe trail’, evento patrocinato dai Comuni di Acquasparta, Amelia, Avigliano Umbro, Massa Martana, Montecastrilli, Narni, San Gemini, Spoleto, Terni, Todi. Il ‘Terre Arnolfe trail’ è un’avventura in modalità bikepacking, ossia in completa autonomia senza supporto. Ognuno dovrà gestire tempi, risorse, pause, ed eventuali problemi tecnici. L’organizzazione fornirà una traccia in formato Gpx testata e pedalabile al 100% con anche indicati i ‘selfie point’ obbligatori che indicheranno i corretti passaggi nel percorso e certificheranno la traccia e il completamento dell’anello scelto.

Il ‘Terre Arnolfe trail’

Il Trail non è una gara, non ci sono vincitori né una classifica finale. La sfida è solo con se stessi. Il percorso – con fondo prettamente sterrato circa il 70% – è pensato come un’unica tappa da percorrere in più giorni, con la libertà di scegliere dove e quando mangiare e dormire, cosa visitare, tutto in completa libertà. L’iscritto in sella alla propria bici (Mtb/E-bike/gravel) attraverserà le terre che anticamente venivano chiamate – Terra Arnulforum – dal nome ‘Arnolfo’ il signore dei luoghi, che si estendevano dai monti Martani, nelle zone di Massa Martana, Acquasparta, Macerino, Montecastrilli, Avigliano Umbro, San Gemini e Cesi, che all’epoca era la capitale del feudo. ‘Terre Arnolfe trail’ propone tre itinerari cicloturistici permanenti, ognuno pensato per diverse tipologie di utenza, con l’obiettivo di promuovere la riscoperta di queste terre interne, ancora poco conosciute, con le loro eccellenze paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.

Tre anelli proposti

Sarà infatti possibile partecipare scegliendo uno dei tre anelli proposti: – Full 200 km 6.500 D+ (metri di dislivello positivo) – Classic 145 km 3.800 D+ (metri di dislivello positivo) – Family 130 km 3.000 D+ (metri di dislivello positivo) Nb. Per la Gravel i percorsi sono mediamente il 10% più lunghi. Durante il Trail, i partecipanti saranno dotati di un pass che permetterà loro di visitare gratuitamente i numerosi siti di pregio che rappresentano sicuramente degli elementi attrattori dell’intero territorio. La lista completa sarà fornita digitalmente 15 giorni prima della partenza insieme alla mappa Gpx e ai suggerimenti per mangiare e dormire. Saranno inoltre indicati punti di acqua fresca e soprattutto punti di ricarica per le e-bike. Sarà possibile percorrere il tragitto del ‘Terre Arnolfe’ tutto l’anno, richiedendo la traccia all’organizzazione e il ‘passaporto’ per certificare l’impresa. Su richiesta è possibile attivare i servizi offerti come la guida cicloturistica con assistenza tecnica, il tour organizzato con escursioni e degustazioni, tour completo di pernottamenti e servizio di noleggio e-bike e trasporto bagagli.

I siti culturali

Numerosi siti di pregio attraversati, che rappresentano sicuramente degli elementi attrattori dell’intero territorio: i boschi di Quercus Frainetto, nel comune di Montecastrilli, ed il complesso dei Monti Martani; la Foresta Fossile di Dunarobba; il sito archeologico di Carsulae e l’antica Via Flaminia, il ponte romano ‘Fonnaia’, l’antica Via Amerina. Tanti i palazzi storici che incontreremo e potremo visitare, come Palazzo Cesi, splendido esempio di architettura rinascimentale recentemente restaurato, dove fu fondata l’Accademia dei Lincei, il borgo di Narni, San Gemini, Spoleto, Acquasparta, Massa Martana, Todi, Amelia, il Castello di Sismano, Macerino e Forte Cesare. Diverse realtà sotterranee come le cisterne Romane di Amelia, Narni Sotterranea e i musei più importanti con la magnifica statua bimillenaria del Germanico e la bellissima pala del Ghirlandaio. Tante eccellenze raccolte in un documento digitale unico, che potrà essere consultato e tenuto come spunto per i prossimi viaggi in Umbria. Il ‘Terre Arnolfe trail’ attraversa siti culturali a cui appartengono eccellenze riconosciute a livello internazionale.