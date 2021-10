Comune Terni, ‘crisi’ per la tesoreria: terzo tentativo per l’appalto

di S.F.

Non si riesce a chiudere il cerchio e allora ecco un nuovo aumento del corrispettivo massimo annuale da corrispondere per il servizio. Con passaggio da 45 mila a 60 euro: il Comune di Terni è in affanno per l’affidamento della tesoreria comunale dopo la scadenza della convenzione con Unicredit e il regime di proroga vigente fin quando l’impasse non si sblocca. La palla è in mano al consiglio comunale in merito alla proposta approvata dall’esecutivo Latini.

RENDICONTO 2019, COMUNE VS TESORIERE

Aggiornato lo schema di convenzione

Il primo bando prevedeva la gratuità del servizio, il secondo un corrispettivo da 45 mila euro. Niente da fare e necessità di alzare la posta per sperare di procedere all’affidamento e soprattutto «evitare una nuova diserzione della procedura aperta». Riguarda le operazioni per la gestione finanziaria dell’ente come – ad esempio – la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese in capo al Comune, la custodia dei titoli e anche partite legate al dissesto finanziario. Il tutto per un periodo quinquennale che parte dal 1° gennaio 2021 e termina il 31 dicembre del 2026 per un valore complessivo stimato – le cifre originarie erano diverse – di 1 milione 355 mila euro ed opzione di rinnovo per un totale che sale ad oltre 2,7 milioni. La partita è in mano al responsabile unico del procedimento, Sandro Mariani.