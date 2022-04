Test a Valencia per il Team Pileri: Krševan e Fiaccabrino in palla

La gara inaugurale del Fim Junior in Portogallo si avvicina e il Team Pileri, in vista del debutto fissato tra poco meno di un mese, ha svolto nell’ultimo weekend due giorni di test all’autodromo Tormo di Valencia: protagonisti in terra spagnola i giovanissimi Fabiano Fiaccabrino ed Enej Krševan a bordo delle Honda Talent. Tempi di rilievo e buone sensazioni per loro: «Ho vinto – spiega Francesco Pileri – un titolo mondiale con Loris Capirossi al debutto nella categoria. Ho organizzato una squadra molto forte the aiuterà i due giovani piloti a cavarsela bene in qualsiasi situazione sfavorevole. Dobbiamo fare esperienza e se verranno anche risultati di prestigio non ne sarò certo sorpreso».

I TEST A CARTAGENA