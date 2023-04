Tiro a volo: risultato di prestigio per l’amerino Caneponi

Bel risultato per il 52enne Alessandro Caneponi di Amelia (Terni) e in forza al Tav Cascata delle Marmore, che domenica al I Gran Premio Trap, disputato presso il Tav Giorgio Rosatti di Ponso (Padova), ha centrato un brillante secondo posto. Per determinare il vincitore di I Categoria – 339 i tiratori in pedana – è servito lo spareggio in cui ha avuto la meglio il 22enne emiliano Lorenzo Soldati. Il risultato è comunque un ottimo viatico per il tiratore amerino, a fronte di una stagione che si preannuncia impegnativa e, si spera, ricca di soddisfazioni.

Condividi questo articolo su