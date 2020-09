Tiro con l’arco, Terni accoglie la nazionale giovanili paralimpica

Il primo raduno post lockdown della nazionale giovanile paralimpica di tiro con l’arco si terrà a Terni. Tutto pronto all’Archery training center di via del Centenario per accogliere gli azzurri: si tratta di quindici atleti con tecnici federali e preparatori atletici.

L’INAUGURAZIONE DEL NOVEMBRE 2019

Investimenti in arrivo

Soddisfazione in casa Arcieri città di Terni: «Per certi versi questo di settembre – le parole del presidente Mauro Sbaraglia – è un appuntamento storico, visto quanto è accaduto nel mondo, e vedere scelta la nostra sede per questo raduno ci riempie d’orgoglio e al tempo stesso ci conferma che la struttura così come è stata pensata e realizzata funziona. Ma siamo altresì consapevoli di non poterci cullare sugli allori; è per questo che stiamo predisponendo degli ulteriori investimenti al fine di rendere il nostro centro ancora più confortevole e adeguato alle esigenze del mondo ParaArchery». Si tratta del secondo raduno dopo quello svolto in occasione dell’inaugurazione della struttura.