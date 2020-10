Tornano le limitazioni a party e calcetto. Locali chiusi alle 23.59

Nei prossimi giorni sarà approvato il primo Dpcm della seconda ondata di coronavirus in Italia. Il governo prende di mira in particolare i giovani, visto che il virus si propaga soprattutto nelle fasce d’età più basse, pur essendo poi letale spesso per gli anziani. Come ha fatto notare, per l’Umbria, il commissario Onnis, sono state le vacanze e la cosiddetta ‘movida’ a causare il boom di contagi che stiamo registrando in questi giorni.

Feste e locali

Di conseguenza, le misure riguardano i locali (che resteranno aperti fino alle 24, salvando quindi i ristoranti ma colpendo in particolare pub, discoteche e ritrovi notturni), con lo stop fin dalle 21 alla possibilità di consumare cibo e bevande in piedi. Stop anche alle feste private, pure quelle che si tengono in casa (come verranno effettuati i controlli questo è un mistero) mentre nelle sale per cerimonie verranno poste limitazioni.

Sport amatoriali

I contagi avvengono in particolare fra familiari ed amici. Per questo, oltre alle feste, altro obiettivo del Dpcm – il cui varo è atteso per la giornata di mercoledì (ma non è escluso che venga annunciato già lunedì) – dovrebbero essere gli sport amatoriali di contatto; in primis il calcetto. Non è ancora chiaro se si vada verso un divieto totale o limitazioni.

In Umbria…