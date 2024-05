Treni: è ancora caos tra Terni e Roma. Scattano nuove modifiche agli orari

L’inferno quotidiano per i pendolari umbri diretti verso la Capitale non accenna a placarsi, tutt’altro. Che il mese di cantieri lungo la linea Orte-Ancona, con il blocco totale della circolazione tra Foligno e Terni fino al 7 giugno, sarebbe stato problematico era prevedibile, ma si sta rivelando ancora più difficile del previsto. E c’è chi lo definisce un vero e proprio «scempio» sulle spalle dei lavoratori.

Le proteste

La settimana si è aperta con una serie di ritardi e disagi che hanno messo a dura prova i viaggiatori, soprattutto al momento del ritorno a casa. Lunedì il treno delle 18.02 da Roma Termini è stato deviato sulla linea lenta, che prevede una maggiore percorrenza di almeno 30 minuti, per poi venire fermato e soppresso a Orte, dove tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e poi fatti salire sul treno partito da Roma alle 18.31, anch’esso in ritardo. Arrivo a Terni con 40 minuti di ritardo, per lo stesso treno, anche martedì, quando li stesso il treno successivo, in partenza da Roma Termini alle 18.31, ha atteso a Orte oltre 30 minuti, per poi giungere a Terni con 60′ di ritardo. «Una bella passeggiata di salute» commenta con ironia un pendolare segnalando i disagi, uno dei tanti tra «chi parte da casa alle 5.30 e non sa quando tornerà a casa».

Le modifiche

Ma i problemi persistono anche di mattina, dopo l’accorpamento (sempre fino al 7 giugno) del regionale veloce delle 6.48 a quello delle 7, con partenza alle 6.57 (rv 4256), ora altamente frequentato. E così Trenitalia, sulla scorta delle proteste del Comitato pendolari umbri, ha previsto nuove modifiche agli orari a partire dalla giornata di mercoledì 15 maggio. «A seguito dei monitoraggi in atto, è emerso che il treno RV 4256 continua ad avere, soprattutto in taluni giorni, un’elevata affluenza, per questa ragione è stato deciso il riposizionamento della partenza da Terni del RV34759 dalle attuali ore 6.10, con arrivo a Roma Termini alle ore 7.18, posticipo partenza 6.26 con arrivo a Roma Termini alle ore 7.35 (fermate intermedie Narni 6.32/Orte 6.48)». Questa soluzione comporta la temporanea limitazione ad Orte del treno RV4150 (Roma 5.52 – Terni 6.51) per incompatibilità con la traccia del 34759 posticipato (un solo binario); prosecuzione da Orte a Terni con corsa bus; rimodulazione dell’orario di RV34758 di circa +15′, per assicurare il proseguimento da Foligno verso Ancona dei passeggeri in arrivo con la corsa bus PG 650. Trenitalia ricorda che «il cantiere in atto, oltre allo stop alla circolazione tra Foligno e Terni, ha determinato una temporanea ridotta capacità della linea tra Terni e Orte (-50% circa) con temporanea indisponibilità di un binario (dei due di normale esercizio) e mancanza di sede di incrocio tra Terni e Orte».

Lo sfogo dell’insegnante-pendolare

Lo sfogo di una pendolare ternana, insegnante in quel di Roma, la dice tutta: «Al di là dello stress mentale – spiega – ci sono molte persone che iniziano ad accusare malessere anche a livello lavorativo. Io sono ‘privilegiata’ perché, a parte il malessere personale per una mia etica professionale, dettato dall’arrivare tardi in classe, gravare sulla collega, lasciare i bambini in un’altra classe, non ho ricadute gravi essendo dipendente del Comune di Roma. Ho rol e permessi che mi consentono di superare questa situazione, anche se ‘sprecarli’ per Trenitalia è davvero frustrante. Ma ci sono persone che lavorano nel ‘privato’, magari con contratti a termine, che si trovano davvero in difficoltà ogni volta a dover giustificare. Ho assistito – prosegue – a scene in cui facevano parlare il capotreno con il datore di lavoro per garantire che il ritardo era dovuto al treno nod ad una noncuranza personale circa la puntualità. Si può vivere così? E quale sarebbe la colpa da espiare, il lavorare a Roma e non a Terni?».