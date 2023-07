Trevi: graffi, pugni e schiaffi al compagno. Arrestata una 45enne

Una donna di 45 anni di nazionalità straniera è stata arrestata presso un’abitazione privata di Bovara di Trevi (Perugia) per maltrattamenti in famiglia. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri del Nor di Foligno, giunti sul posto dopo la richiesta di aiuto del compagno 47enne – di nazionalità italiana – della donna. All’arrivo dei militari l’uomo era in strada, in evidente stato di agitazione e con segni sul collo, alle braccia e la maglia strappata all’altezza della manica destra. Erano le conseguenze dell’ennesima, violenta lite in famiglia, fatta di violenze come pugni, graffi e oggetti lanciati contro. La donna infatti, secondo quanto denunciato dal compagno, gli aveva anche tirato addosso bicchieri di vetro e altri oggetti nel momento in cui l’uomo stava cercando di lasciare l’abitazione per mettersi ‘in salvo’. Quando i carabinieri sono entrati in casa, la 45enne era in camera da letto: il compagno, su richiesta dei militari, è andato a chiamarla per farla identificare e lei, per tutta risposta, ha aperto la porta e lo ha colpito con un violento schiaffo al volto. Alla fine la donna è stata arrestata in flagrante e condotta, su disposizione del pm di turno, nel carcere di Perugia Capanne, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Condividi questo articolo su