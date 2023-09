Trevi: tragico incidente sulla vecchia Flaminia. Furgone investe due anziani e li uccide

Drammatico incidente stradale nella serata di martedì a Trevi (Perugia) lungo la vecchia statale Flaminia (via Popoli, zona Matigge). Due persone – l’82enne Silvio Gambacorta (residente a Trevi) e la 76enne Irene Presilla (residente a Foligno) – sono morte dopo essere state investite da un furgone Fiat vecchio modello, condotto da un anziano artigiano del posto. Per i due non c’è stato purtroppo nulla da fare: hanno perso la vita sul colpo, per le conseguenze del tremendo impatto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 ed ai vigili del fuoco, si sono portati i carabinieri delle Compagnie di Foligno e Spoleto e gli agenti della polizia di Stato di Foligno per i rilievi di rito e la gestione della viabilità che è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni. L’accaduto è stato portato all’attenzione dell’autorità giudiziaria di Spoleto per le determinazioni del caso.

Articolo in aggiornamento