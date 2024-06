Trofeo Italia Motocross, Terni protagonista con Gigli: c’è il podio

Un podio e due quinti posti che lasciano soddisfazione. Questo il risultato per il Dragon Racing Team nel Trofeo Italia Motocross nello storico circuito di Cingoli: c’è il 3° posizione in campionato e di giornata per Nico Gigli nella classifica agonisti MX2 e il 5° di Riccardo Bongarzone e Diego Pileri rispettivamente nelle categorie amatori MX2 e hobby MX2. «Nessuno – commentano i presidenti Nico Gigi e Riccardo Bussoletti – ci avrebbe mai scommesso. Con un team nato solo da qualche mese. Abbiamo fatto rivivere questo sport nella provincia di Terni, riportando vecchi e nuovi appassionati nei migliori circuiti di Italia, scontrandoci con i piloti esperti di tutta la nazione, portando a casa risultati ben sopra le nostre aspettative. I ringraziamenti vanno a tutte le persone che credono nella nostra passione e che partecipano insieme a noi ad ogni manifestazione».

