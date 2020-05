Umbria: 3 nuovi casi, 13 guariti e 1 decesso

Tre nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore – fra le 8 di lunedì 18 e martedì 19 maggio – per un totale di 1.427 casi registrati (numero che comprende anche guarigioni e decessi) dall’inizio dell’emergenza. A fornire i dati quotidiani è la Regione. In ragione delle nuove guarigioni (13 per un totale di 1.272) e purtroppo di un ulteriore decesso (il totale sale a 74), il numero degli attuali positivi scende di altre 11 unità ed è – alle ore 8 di martedì – pari a 81 persone.

Ricoveri, isolamenti, tamponi

Le persone positive ricoverate negli ospedali umbri sono 27 (+1) mentre restano 2 (invariato) quelle in terapia intensiva. Ulteriore calo degli isolamenti domiciliari – 503 con una diminuzione di 74 unità – e sempre alla mattinata di martedì risultano 20.641 persone (+530) già uscite dall’isolamento. Il numero dei tamponi nelle ultime 24 ore è tornato su livelli relativamente alti: 1.525 per un totale di 57.804.

Provincia, sospensione mutui con Unicredit

Il consiglio provinciale si è riunito in via d’urgenza martedì mattina per richiedere la sospensione – dodici mesi – delle rate dei muti contratti con Unicredit: l’atto è stato approvato a maggioranza con tre astenuti e consente di liberare risorse da reinvestire sul territorio. «Una decisione importante – le parole del presidente Giampiero Lattanzi – che ci consente di avere maggiori liquidità in questo momento difficile per via dell’emergenza coronavirus. La delibera si inserisce nell’accordo Abi, Anci-Upi nazionali per la sospensione dei mutui in essere da parte delle pubbliche amministrazioni». Intervenendo nella discussione, i consiglieri Monia Santini (FdI) e Daniele Longaroni (Democratici riformisti e progressisti) hanno dichiarato il loro voto favorevole «per l’importanza di liberare risorse a favore delle politiche di area vasta e garantire stabilità all’ente».

Articolo in aggiornamento