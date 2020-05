Umbria: i positivi sono 127, ‘crollo’ dei ricoveri

Una nuova positività in più, in Umbria dall’inizio dell’emergenza, nelle ultime 24 ore: questo l’esito dei 1.516 tamponi eseguiti (52.247 il totale) fra mercoledì e giovedì mattina. Sono in totale 1.420 le persone sin qui risultate Covid+, numero che comprende anche guarigioni e decessi. Alle ore 8 del 14 maggio gli attuali positivi in Umbria sono 127, 16 in meno rispetto al precedente aggiornamento.

Un altro decesso con Covid

L’ulteriore calo degli attuali positivi è dato dalle guarigioni – 16 nelle ultime 24 ore, per un totale di 1.220 persone dall’inizio dell’emergenza – ed anche, purtroppo, da un decesso avvenuto all’ospedale di Terni che porta a 73 il totale.

Crollo dei ricoveri

Alle ore 8 di giovedì sono 27 – ben 13 in meno rispetto al precedente aggiornamento – le persone positive ricoverate negli ospedali umbri. Solo una è in terapia intensiva, con un calo ulteriore di 3 unità. Le persone in isolamento domiciliare sono attualmente 684 (-6) e, sempre alla mattinata di giovedì, risultano 18.968 (+291) persone uscite dall’isolamento.

‘Spesa sospesa’ e raccolta a Narni

Il Comune e la Croce rossa italiana sabato saranno in campo per una raccolta di generi alimentari da destinare alle fasce più deboli: l’iniziativa rientra nelle attività di sostegno previste nella fase di emergenza covid durante la quale l’amministrazione ha lanciato il progetto ‘Dispense solidali’ che si integra con la piattaforma ‘Regusto’ già attiva da alcuni anni. Con la ‘spesa sospesa’ i cittadini hanno la possibilità di donare presso gli operatori economici del territorio (supermercati, produttori, piccoli esercenti) acquistando dei prodotti e lasciandoli nel punto vendita. L’attività sarà coordinata dai volontari della Cri: dalle 9 alle 20 raccoglieranno le donazioni di fronte al supermercato di piazza Comencini, a Narni Scalo. «Il contributo dei cittadini – sottolinea il Comune può avvenire in due modi: mediante donazione in forma libera da effettuare sul conto corrente postale n. 10253052 e sul conto corrente di tesoreria n. IT 43 B 03069 72710 100000046021 intestati al Comune di Narni, con la causale ‘Emergenza alimentare Progetto Dispense Solidali’, oppure con donazione in sede di dichiarazione dei redditi contrassegnando il 5 x mille al proprio comune».

