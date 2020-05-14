Covid, muore a Terni 79enne orvietano

Salgono a 73 le vittime legate all’epidemia da coronavirus in Umbria. L’uomo era ricoverato nel reparto di malattie infettive

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L'ospedale di Terni

14 Mag 2020 10:39

Salgono a 73 i decessi legati all’epidemia da Covid-19 in Umbria. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni nella giornata di mercoledì 13 maggio. A perdere la vita – riferisce l’azienda ospedaliera – è stato un 79enne residente ad Orvieto, ricoverato nel reparto di malattie infettive. L’anziano si trovava in ospedale dallo scorso 24 aprile.

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