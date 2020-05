Umbria, pochi tamponi ma nessun nuovo caso

Consueta – e significativa – contrazione del numero dei tamponi effettuati in concomitanza con la domenica ma, comunque, nessuna nuova positività al Covid-19 in Umbria. Questi i principali dati del report diffuso dalla Regione Umbria e relativo a quanto accaduto fra le ore 8 di domenica 24 e di lunedì 25 maggio.

Sempre meno positivi

I casi riscontrati dall’inizio dell’emergenza in Umbria restano così 1.430 (invariato). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 199 (63.899 in tutto). Scendono ancora gli attuali positivi sul territorio ragionale, ora 53, in ragione delle 8 ulteriori guarigioni riscontrate, che portano il totale dei guariti a 1.302. Invariato il numero dei decessi, 75 in tutto.

Chi resta in isolamento obbligatorio

Continua la lenta ma costante discesa dei ricoveri: al momento negli ospedali umbri ci sono 15 persone positive al virus (-2 rispetto a domenica mattina), 2 delle quali (invariato) in terapia intensiva. Le persone positive al Covid-19 in isolamento domiciliare sono al momento 38 (-6 rispetto a domenica mattina).

