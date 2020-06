Covid, zero nuovi casi. C’è l’80esimo decesso

Nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore ma un altro decesso, l’ottantesimo, che le statistiche della Regione Umbria attribuiscono al territorio comunale di Narni. Questi i principali dati relativi all’emergenza Covid in Umbria, aggiornati alle ore 13.15 di sabato 27 giugno.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Non cambiano i casi attuali

I casi totali di Covid-19 riscontrati dall’inizio, numero che comprende guarigioni e decessi, resta così fermo a 1.440. Gli attuali positivi restano invece 15 in ragione del fatto che l’uomo di Narni deceduto – di 72 anni e ricoverato all’ospedale di Terni – era stato classificato come ‘guarito’ dopo i due tamponi consecutivi negativi.

I dubbi

Nelle statistiche però, il paziente – segnato da numerosi problemi di salute – viene classificato dalla Regione come ‘morte con Covid’. Un dato questo che aveva già suscitato polemiche da parte dei sindaci di Guardea ed Arrone, nei giorni scorsi, e che sarebbe spiegato con il fatto che la Regione conteggia come ‘Covid’ i decessi di persone risultate positive, anche guarite, che avvengano entro 15 giorni dal secondo tampone negativo. Dettagli statistici che, in fin dei conti, passano in secondo piano rispetto al cordoglio delle comunità e al fatto che l’emergenza – allo stato – continua a restare del tutto sotto controllo sul territorio umbro.

La spiegazione

A far capire che qualcosa, forse, non torna sul piano dei criteri statistici, è anche la nota diffusa dall’azienda ospedaliera di Terni sabato pomeriggio: «Il 26 giugno all’ospedale di Terni – si legge – è deceduto un uomo di 72 anni residente a Narni, ricoverato in medicina d’urgenza lo scorso 10 aprile e che, essendo risultato positivo al tampone per la ricerca del Covid, era stato trasferito prima nel reparto di malattie infettive e poi in terapia intensiva. L’uomo, che si era negativizzato già da 20 giorni, è deceduto nel reparto di Rianimazione. Sebbene il paziente risultasse guarito da Covid in base ai tamponi negativi, per le regole di registrazione della casistica è stato classificato dalla Regione come decesso Covid in quanto paziente che aveva contratto la malattia da Covid».

Guariti, isolamenti, tamponi

Per quanto detto, i guariti complessivi restano 1.345 mentre i decessi salgono ad 80. Circa gli isolamenti, il numero attuale sale di 22 unità (da 176 a 198) probabilmente in ragione della nuova positività emersa venerdì a Terni, relativa ad una persona di nazionalità iraniana. Le persone uscite dalla ‘misura’ dell’isolamento fra venerdì e sabato sono 164 (da 27.329 a 27.493). I tamponi salgono invece di 867 unità (da 92.704 a 93.571). Restano tre le persone positive ricoverate, una delle quali in terapia intensiva.