Covid, decesso di un arronese. Il sindaco: «Chiarezza e rispetto»

Un nuovo positivo, un ulteriore decesso – il 79esimo con Covid-19 – ma anche tre guarigioni. Questo il bilancio delle ultime 24 ore rispetto alla situazione del coronavirus in Umbria, aggiornato alle ore 12.40 di mercoledì 24 giugno. Il numero degli attuali positivi scende ancora (-3), da 19 a 16. I tamponi eseguiti sono stati 1.007 per un totale di 90.838 test dall’inizio dell’emergenza.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIA

Nuovo positivo

Il nuovo caso, secondo quando riporta la Regione Umbria nell’aggiornamento quotidiano, è relativo ad una persona residente fuori regione. Il totale delle positività riscontrate dall’inizio dell’emergenza sale così a 1.439 (numero comprensivo di guarigioni e decessi).

Guarigioni

Circa le guarigioni, sono aumentate di tre unità – da 1.341 a 1.344 -, in ragione di quattro nuove guarigioni che riguardano un residente a Città di Castello, uno di San Gemini, uno di Terni ed uno di fuori regione, ma anche (da qui il -1) la positivizzazione del tampone di una persona residente a Perugia e precedentemente classificata come guarita.

Ricoveri

I ricoveri complessivi di persone positive scendono da cinque a quattro (sempre uno il paziente in intensiva): l’ospedale di Terni da tre pazienti passa ad uno e quello di Perugia da due a tre (uno in intensiva).

Decesso

Sempre nella dashboard della Regione figura un altro decesso di una persona residente ad Arrone. Persona che, ricoverata all’ospedale di Terni lo scorso 12 giugno, era stata sottoposta ad un intervento chirurgico, prima del quale era stata però considerata ‘guarita’ in ragione della negativizzazione di tutti i tamponi. Una discrasìa che potrebbe portare ad una nuova diatriba, come già accaduto in un caso relativo al comune di Guardea.

Decesso «classificato come Covid»

In merito al decesso l’ospedale di Terni comunica che «la mattina del 24 giugno un uomo di 78 anni di Arrone è deceduto al ‘Santa Maria’ dove era stato ricoverato la prima volta lo scorso 23 aprile con positività al Covid-19. Una volta dimesso dal reparto di rianimazione, il paziente era stato trasferito al Covid hospital di Pantalla e l’11 giugno, già negativo a due tamponi, era rientrato all’ospedale di Terni per essere sottoposto a ulteriori trattamenti di tipo chirurgico. Il caso è stato classificato dalla Regione come decesso Covid».

Arrone, il sindaco chiede «chiarezza e rispetto»

Nota a cui fa seguito quella del sindaco di Arrone, Fabio Di Gioia, dal tono deciso: «Prima di tutto esprimo la mia vicinanza alla famiglia del nostro concittadino, ma allo stesso tempo chiedo chiarezza e rispetto. Il caso, ricoverato per altre ragioni presso l’azienda ospedaliera di Terni e successivamente risultato positivo al Covid, da giorni veniva indicato nella piattaforma della Usl come soggetto clinicamente guarito. Avevo parlato con un familiare la scorsa settimana – aggiunge Di Gioia – che mi aveva confermato il ritorno dalla struttura di Pantalla e conseguente negatività al Covid-19. Domani mattina (giovedì, ndR) chiederò chiarimenti a tutti i soggetti coinvolti».

Isolamenti

Sono dieci le persone in meno – da 208 a 198 – sottoposte attualmente alla ‘misura’ dell’isolamento. Nelle ultime 24 ore ne sono uscite 87 per un numero totale di cittadini non più sottoposti alla ‘misura’ che sale così a 27.230.