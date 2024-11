Un sabato dedicato alla poesia ternana all’Ipercoop

‘Poesia ternana tra passato, presente e futuro – Omaggio a Claudio Ratini‘. Questo il titolo dell’evento organizzato dalla sezione soci Coop Centro Italia di Terni, in programma per sabato 23 novembre alle ore 16 nella sala conferenze dell’Ipercoop di Terni in via Gramsci (primo piano). Saranno presenti: Andrea Madami, Francesca Lavini, Paolo Raffaelli e Paolo Biagioli, con il coordinamento di Mattia Contessa del consiglio di amministrazione di Coop Centro Italia. L’ingresso all’evento è libero.

