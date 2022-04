Una papera di Buffon spiana la strada al Perugia con il Parma

Il Frosinone chiama, il Perugia risponde. Due vittorie difficili per due delle tre squadre in lizza per un posto nei playoff. Troppo staccata infatti la Ternana, che proprio contro i ciociari ha perso l’ultimo treno promozione con quel rigore nel finale, ma che ha tolto il sorriso al Benevento di Caserta e in un certo senso ha complicato il cammino del Grifo, fermando il Monza, che all’ultima sarà al Curi col coltello fra i denti. E sabato 30 aprile, nel derby, proverà a fare altrettanto col Grifo.

Le scelte di Alvini

Come preannunciato, Massimiliano Alvini sceglie Olivieri e Carretta in attacco, giocandosi tutte le carte disposizione, stante l’assenza contemporanea degli squalificati De Luca e Matos. Non c’è invece Angella, fresco di operazione al menisco, nonostante in settimana fossero emerse voci di un suo clamoroso recupero, almeno per la panchina. Nel Parma rientra dopo tanto tempo Buffon. E a suo modo sarà decisivo.

La partita

Il colpaccio del Frosinone contro il Monza (4-1) nel pomeriggio di lunedì non intimorisce il Perugia che contro il Parma parte fortissimo e trova due gol nei primi dieci minuti. Il vantaggio dei biancorossi grazie a un calcio di rigore decretato per fallo di mano (anzi, di gomito) di Rispoli, realizzato poi da Burrai. Dopo due minuti la frittata di Buffon: su un retropassaggio lunghissimo il portiere campione del mondo manca completamente l’impatto col pallone nel tentativo di girarlo a un compagno e spiana la strada a Olivieri che fa 2-0. Poco dopo altra occasionissima per Carretta, ma stavolta Buffon è strepitoso in uscita. Quindi palo dei ducali con un tiro a giro di Bernabe. Il 2-1 degli ospiti con una strepitosa volée del ‘mudo’ Vazquez riapre la partita a 18 minuti dalla fine.

Il tabellino

Perugia-Parma 2-1

Peruga (3-5-2): Chichizola; Rosi, Curado, Dell’Orco; Lisi (63′ Beghetto), Segre (81′ Kouan), Burrai, Santoro (90′ Ghion), Ferrarini (63′ Falzerano); Carretta (90′ D’Urso), Olivieri. A disposizione: Fulignati, Zaccagno, Gyabuaa, Zanandrea, Baldi, Sulejmani. Allenatore: Alvini.

Parma (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Circati, Cobbaut; Rispoli (69′ Correia), Bernabé, Juric, Oosterwolde (81′ Zagaritis); Vazquez; Pandev (56′ Inglese), Benedyczak. A disposizione: Turk, Piga, Sohm, Camara, Traore, Bonny, Simy. Allenatore: Iachini

Arbitro: Di Martino di Teramo

Var: Pezzuto di Lecce

Reti: 5′ rig. Burrai, 7′ Oliviei, 72′ Vazquez