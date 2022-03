Una splendida location dell’Umbria per i campionati nazionali di corsa campestre

Sarà Gubbio ad ospitare il Campionato nazionale Libertas 2022 di corsa campestre, che si svolgerà domenica 20 Marzo 2022 presso il parco del Teatro Romano. La manifestazione è indetta dal Centro nazionale sportivo Libertas in collaborazione con Libertas Umbria, Libertas Perugia, con il Comitato regionale della Federazione italiana di atletica leggera, il supporto tecnico della A.S.D. Gubbio Runners e con il patrocinio e il supporto dell’assessorato allo Sport del Comune di Gubbio. Stanno arrivando già in queste ore atleti da tutta Italia, alla manifestazione parteciperanno le seguenti categorie:

Esordienti6 (C) –m/f (nati negli anni 2015/16)

Esordienti8 (B) –m/f (nati negli anni 2013/14)

Esordienti10 (A) –m/f (nati negli anni 2011/12)

Ragazzi/e (nati negli anni 2009/10)

Cadetti/e (nati negli anni 2007/08)

Allievi/e(nati negli anni 2005/06)

Junioresm/f(nati negli anni 2003/04)

Assoluti(Promesse/Seniores)m/f (nati negli anni 1988-02)

Diversamente abili (varie categorie F.S.P.E.S.,giovanili-e adulti)

Master maschili e femminili nati negli anni 1987 e precedenti

L’orario di ritrovo per atleti e giuria è previsto per le 8,30 al Teatro Romano, con le prime partenze alle 10 e le premiazioni dopo l’ufficializzazione di ogni classifica, a partire dalle 11 circa. Si potrà accedere al campo gara, e alla zona adiacente ad esso, solo se muniti di mascherina FFP2, che dovrà essere obbligatoriamente indossata correttamente e indistintamente da tutti per l’intera durata dell’evento.