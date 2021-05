Perugia, accoltellato al cuore per futili motivi: 40enne operato d’urgenza

Grave fatto di sangue nel pomeriggio di venerdì a Perugia, intorno alle ore 17, nei pressi di un bar ‘Due più due’ di via della Pescara. Un uomo italiano di circa 40 anni – T.C. le sue iniziali -, residente in zona e conosciuto in virtù del suo ruolo di amministratore di condominio dei palazzi del quartiere, è stato accoltellato da un cittadino straniero – probabilmente nordafricano – per motivi ancora tutti da chiarire.

I soccorsi

Il 40enne è stato soccorso d’urgenza dal 118 e condotto all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Lì i sanitari hanno deciso a sottoporlo ad intervento cardiochirurgico a causa delle gravi ferite riportate. I fendenti al torace hanno infatti lesionato anche il muscolo cardiaco.

Sotto i ferri

L’intervento è stato eseguito dall’equipe cardiochirurgica coordinata dal dottor Davide Di Lazzaro, unitamente agli anestesisti Franca Bocci e Fabio Mencarelli. L’uomo è stato ricoverato in terapia intensiva post operatoria cardiochirurgica, con riserva di prognosi almeno fino alla mattinata di sabato. Due le ferite principali su cui i medici sono intervenuti. Una parasternale sinistra che ha causato una lesione alla parete del ventricolo destro, trattata e quindi saturata. Meno grave la seconda ferita, alla parete addominale, che non è stata trattata chirurgicamente. Gli altri esami diagnostici agli organi interni hanno dato esito negativo.

Le indagini

Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine, in particolare i carabinieri a cui il titolare avrebbe messo già a disposizione le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza dell’esercizio.

La ricostruzione

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il 40enne stava consumando al bar insieme alla fidanzata, di nazionalità cinese, quando è uscito fuori. Lì all’esterno c’erano due giovanissimi – uno di nazionalità tunisina ed un italiano – che avrebbero rivolto delle parole alla donna, probabilmente degli apprezzamenti sgraditi. Ne è nata una discussione, inizialmente neanche troppo animata, seguita da qualche spinta e quindi dalle coltellate che hanno ferito gravemente l’uomo.

Articolo in aggiornamento