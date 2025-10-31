di S.F.

Una maxi proroga generale «nelle more dell’approvazione dell’atto di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale di prossima emanazione, del nuovo Psr 2025-2030 e/o dell’adozione di atti aziendali di riorganizzazione dei servizi». In casa Usl Umbria 2 c’è la firma per il prolungamento degli incarichi dei direttori di dipartimento e di responsabilità ad interim fino al 31 marzo 2026.

C’era già stata una precedenza proroga (giugno) e ora si prosegue. In primis con i direttori di dipartimento: Luigi Mearini (area chirurgica), Danilo Serva (prevenzione), Mauro Zampolini (riabilitazione), Massimo Bracaccia (area medica) e Massimo Marchino (dipendenze). Proseguiranno fino a marzo 2026 come specificato nell’atto firmato dala direttore generale della Usl 2 Roberto Noto.

Poi gli incarichi di responsabilità ad interim. In questo caso i coinvolti sono Fausto Bartolini (assistenza farmaceutica ospedaliera), Anna Rita Ianni (direzione amministrativa medicina convenzionata territoriale), Francesco Bonini (servizio medicina legale area nord), Marco Cristofori (epidemiologia e analisi biostatica), Cesare Magistrato (sistema emergenza 118 e territoriale Narni-Amelia-Terni, punto primo soccorso Narni-Amelia), Simonetta Antinarelli (centro di salute di Spoleto), Lorella Latini (centro di salute 1 di Terni) e Gianluca Rossi (centro di salute 2 di Terni).