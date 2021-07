Vaccini Umbria, under 30: prima dose per uno su cinque

Sono oltre 65 mila le persone vaccinabili in Umbria tra gli over 50 a non aver ricevuto ancora la prima dose. Lo si evince dal report del governo aggiornato a venerdì pomeriggio. Il personale sanitario ancora a zero scende a quota 612, l’1,99% sul totale, mentre tra gli under 30 ha iniziato poco più del 21%.

Ultraottantenni e fascia 70-79

Gli over 80 che in Umbria hanno completato il ciclo vaccinale sono l’88,58% sul totale, mentre ad aver ricevuto la prima dose è il 90,41% della popolazione vaccinabile; in poco più di 8 mila sono ancora a zero (9,59%, la media nazionale è di poco superiore al 7%). Per quel che concerne la fascia 70-79 ciclo terminato per l’80,58% (in linea con il dato nazionale), prima dose per l’86,87% (contro l’84,13% di media italiana); ancora in attesa restano 9.919 soggetti, 10,16% sul totale.

Over 50

Nella fascia 60-69 il ciclo è completato per il 78,56%, dato molto superiore rispetto a quello medio italiano (69,63%). Prima dose per l’85,18%, anche in questo caso superiore al dato nazionale; in attesa di iniziare restano in 16.691 (14,82%, contro il 17,57% del dato tricolore). Capitolo 50-59: ciclo ultimato per il 62,61% (media italiana del 64,12%), ha ricevuto la prima somministrazione il 77,80% della popolazione vaccinabile contro il 77,41% della media nazionale. Ancora a zero in 30.270, il 22,20% sul totale (dato italiano del 25,59%).

Personale scolastico

In Umbria ha completato il ciclo vaccinale il 71,63% del personale contro una media nazionale superiore al 78%. Prima dose per il 75,39% (dato italiano dell’84,83%); in attesa di iniziare in 6.985, vale a dire 24,61% del totale (media tricolore del 15,17%).

Under 30

Tra i 12 ed i 29 anni hanno ricevuto la prima somministrazione in 30.917 su una platea complessiva di 141.941, vale a dire il 21,78% del totale. Ciclo completo per 23.874 giovani, il 16,82% sulla popolazione vaccinabile complessiva. L’attenzione in queste ore è posta in particolar modo su questa fascia per l’incremento dei contagi e il Green passo obbligatorio dal 6 agosto.