Valnerina ‘spezzata’ in due: divelta tettoia di galleria a Ferentillo

Aggiornamento ore 17

Nel pomeriggio è il comando provinciale dei vigili del fuoco ad esporsi sull’incidente: «Si comunica che un mezzo VF è stato interessato in un incidente verificatosi sulla SS 209 Valnerina al km 19+250 nel comune di Ferentillo. Il mezzo, un autoarticolato che trasportava un escavatore, al rientro da un intervento, per cause in corso di accertamento ha urtato la struttura metallica paramassi posta a protezione della strada. Attualmente la strada risulta chiusa in quanto l’escavatore, a seguito dell’urto, si è ribaltato cadendo sulla sede stradale. Sono in corso le verifiche per l’accertamento delle cause e le operazioni necessarie per la messa in sicurezza e la rimozione degli ostacoli presenti sulla sede stradale, che dovrebbero essere portate a termine nella serata odierna». Alle 18.40 è Anas ad aggiornare il quadro: «Le operazioni di ripristino proseguiranno durante la notte con l’obiettivo di riaprire la SS209 nella mattina di sabato».

L’incidente

Poteva andare decisamente peggio, fortunatamente non ci sono feriti. Ma per un po’ di tempo la viabilità lungo la Valnerina ‘ternana’ non sarà quella abituale – per di più nel periodo delle festività pasquali – a causa di un incidente nella tarda mattinata di venerdì tra Ferentillo e Macenano: un mezzo dei vigili del fuoco stava trasportando un escavatore in direzione Ferentillo ed il braccio ha urtato e poi trascinato parte della tettoia paramassi di una galleria. Inevitabile l’immediata chiusura della strada con tutti i disagi del caso. Sul posto, oltre al 115, le forze dell’ordine ed i tecnici Anas per le verifiche del caso e l’organizzazione del lavoro. I percorsi alternativi coinvolgeranno giocoforza Montefranco e la strada della ‘Somma’. Da quanto si apprende potrebbero servire giorni per la riapertura e la sistemazione. Al momento dell’impatto non c’erano auto in transito nell’altra corsia.

La prima comunicazione Anas



«Per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante – la nota di Anas – ha impattato una tettoia paramassi. Il personale e i tecnici Anas sono intervenuti sul posto al fine di valutare gli interventi necessari a ripristinare la transitabilità in sicurezza. La strada statale 209 Valnerina è temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 19,250».