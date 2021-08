Verso Genoa-Perugia, Alvini parla della gara ma anche di mercato

Diretta televisiva di gran lusso per il Perugia, che alle 18 di venerdì scende in campo contro il Genoa, per i 32esimi di finale di Coppa Italia, dopo aver eliminato il SudTirol.

La conferenza stampa di Alvini prima di Genoa-Perugia (video)

Orgoglio per la sfida, ma pensiamo a noi

«Il passaggio del turno contro il SudTirol è stato archiviato con troppa semplicità perché loro saranno protagonisti in Serie C, chiaro che domani ci aspetta una squadra di livello superiore, ma a me interessa quello che riusciremo a fare noi a prescindere dall’avversario. Loro hanno giocatori che da anni militano in Serie A come Destro e il livello si alza notevolmente, ma noi dovremo essere bravi nell’interpretare il match e mettere in campo le nostre caratteristiche».

Il presidente e il mercato

Poi il tecnico ha commentato anche le parole del presidente Santopadre (guarda il video): «Lo ringrazio per i complimenti e mi fa piacere che anche lui abbia detto che c’è bisogno di altri acquisti se vogliamo lottare per la salvezza in un campionato che molto complicato».

La tattica: «Giochiamo col 3-5-2»

Finora quasi tutti gli addetti ai lavori che seguono il Grifo quotidianamente avevano presentato il Perugia con uno o due trequartisti (secondo il modulo 3-4-2-1), mentre invece Alvini ha chiarito che il Grifo in questo periodo sta giocando con un centrocampo a cinque in cui le due mezzali a volte si schierano entrambe ai lati di Burrai, altre volte invece, a turno, si sganciano per appoggiare la trama offensiva. «Ma la base è un 3-5-2», ha chiarito il tecnico, confermando le sensazioni avute anche da umbriaon.it