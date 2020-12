Viale Campofregoso come Lungonera Savoia: via i pini

«Per viale Campofregoso si prospetta un intervento sul modello di quello già posto in essere per Lungonera Savoia. Considerati infatti i disagi e i pericoli provocati dalle alberature presenti in occasione di eventi atmosferici come quello che ha interessato la città nella giornata di lunedì, dal 30 dicembre si procederà con l’abbattimento, già programmato, dei vecchi pini, per poi provvedere al rifacimento del manto stradale, alla sostituzione dei pini con nuove alberature e alla risistemazione dell’intera area, compresi i giardini e i marciapiedi». Ad annunciarlo è l’assessore al verde pubblico del Comune di Terni Benedetta Salvati. Mercoledì mattina avvati i lavori.

Gli interventi

«Come abbiamo potuto tutti constatare – sottolinea l’assessore – per la pericolosità di alcuni pini è stato chiuso un tratto di viale Campofregoso. Martedì mattina, insieme ai tecnici comunali e al sindaco, abbiamo così deciso di intervenire in maniera radicale con l’abbattimento di tutte le alberature pericolose. La pericolosità delle alberature e quindi la necessità del loro abbattimento è stata attestata in un parere della Comunità Montana del 2019 e in una nota della Polstrada del novembre 2020. Occorre sottolineare che non si tratta di una semplice per quanto importante operazione di abbattimento per evitare danni a persone o beni e che comunque espone l’amministrazione a responsabilità anche di tipo penale, ma che quest’intervento s’inserisce in un progetto generale di riqualificazione dell’area. Già previsto, infatti, il rifacimento delle fasce di carreggiata interessate dai rigonfiamenti causati dalle radici, il rifacimento di tutti i marciapiedi, andando così a rimuovere ogni tipo di situazione che non garantisce più la sicurezza di automobilisti, motociclisti e pedoni. Saranno poi ricostituiti i riquadri per le alberature che ci consentiranno di mettere a dimora nuovi alberi, in linea con quanto previsto dal progetto Terni verde 2018-2023».

«Città più vivibile e attrattiva»

Intanto è stato appaltato il lavoro di riqualificazione «di tutto il giardino di viale Campofregoso, così da restituire decoro e sicurezza all’intera area. Sarà anche realizzato il tratto di ciclabile mancante tra l’incrocio con via dell’Argine e la rotonda di via Gramsci. Proseguiamo quindi – conclude l’assessore Salvati – un’operazione complessa che ci consentirà di riqualificare quasi tutta la sponda sinistra del Serra e del Nera in ambito cittadino, nonostante i disagi dovuti alle limitazioni imposte dalla pandemia che potrebbe fermarci, con l’obiettivo di rigenerare in modo integrale quadranti importanti della città, per renderla più vivibile e più attrattiva».