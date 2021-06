Via le mascherine all’aperto: «Bene, ma attenzione non cala»

Condividi questo articolo su

















L’obbligo era in vigore dall’8 ottobre. Sono trascorsi più di otto mesi e ora si cambia: via le mascherine all’aperto – salvo situazioni dove si possano creare assembramenti o sia difficile rispettare il distanziamento interpersonale – come deciso da Cts e governo dopo il miglioramento delle ultime settimane con l’intera Italia in ‘zona bianca’. Un ulteriore step verso il ritorno alla normalità pre pandemia, sperando che la variante Delta non determini passi indietro nelle scelte. «Bene, non ci sembra vero», commentano Rachele e Leonardo, una giovane coppia ternana poco dopo la mezzanotte in piazza Europa. «Ma l’attenzione non deve calare, serve fare attenzione perché specie tra noi si tende a sottovalutare. Speriamo bene», l’auspicio di Desiré e Marco.

OTTOBRE 2020, LA DECISIONE: «MASCHERINA VA SEMPRE INDOSSATA»