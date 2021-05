Videosorveglianza a Terni: ‘occhi’ per oltre 150 mila euro

di S.F.

Videosorveglianza urbana e illuminazione pubblica, novità in arrivo a Terni. Un raggruppamento temporaneo d’imprese campano è pronto ad entrare in azione dopo l’affidamento – il ribasso offerto è del 26,22% – da parte del Comune di un appalto da oltre 150 mila euro: tutto legato al ‘Patto per Terni sicura’ e al progetto approvato tra il 2015 ed il 2016 per un valore complessivo di 300 mila euro. C’è il via libera per l’ultimo dei tre lotti previsti, il più rilevante.

MAGGIO 2016, IL PIANO SICUREZZA PER TERNI

LA VIDEOSORVEGLIANZA A TERNI: MAPPA

Il terzo lotto: revoca e ripartenza



I primi due lotti riguardarono la videosorveglianza in piazza Frankl e in zona della ‘Lancia di Luce’ e l’illuminazione pubblica in strada di Collescipoli. In entrambi i casi i lavori sono stati ultimati. Per il terzo – coinvolte diverse vie cittadine – ci fu l’annullamento della gara e lo stop al finanziamento per via del dissesto finanziario: di recente c’è stata la riattivazione ed il contestuale aggiornamento del progetto esecutivo con avvio della procedura negoziata per l’avvio delle opere. A spuntarla l’Rti formata dalla Società elettrica telecomunicazioni informatica di Scafati (mandataria) insieme alla Elettrogesuele srl di Casalnuovo di Napoli: l’aggiudicazione – Iva esclusa – c’è per un importo di poco superiore ai 158 mila euro.

‘PARCHI SICURI’, SI PUNTA A 38 TELECAMERE

ESASPERAZIONE IN VIA GIANNELLI

La videosorveglianza: dove

In questo caso sono in previsione lavori in via I Maggio, via Giannelli, piazza Solferino, via Caduti di Montelungo (area cimitero), via Tito Oro Nobili, piazzale Bosco, strada di Collescipoli, passerella stazione, via Romagna e Colle S. Angelo e strada statale Valnerina. Per quel che concerne l’illuminazione pubblica si parla della rampa di via Eroi dell’Aria, piazzale Bosco, via del Verde, parco Loi, via Vallemicero e via Piermatti.